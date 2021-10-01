Росгвардейцы ищут поджигателя здания правительства в Мурманской области

Действия неизвестного записала камера видеонаблюдения. Фото: скриншот камеры наблюдения

В ночь с 30 сентября на 1 октября произошло ЧП на проспекте Ленина в Мурманске. Неизвестный молодой мужчина подошел к первому подъеду для правительства Мурманской области и бросил коктейль Молотова, после чего убежал.

Как сообщает околоправительственный Telegram-канал "Мурманск инсайд", бутылок с зажигательной смесью было две, а многие сотрудники были еще на рабочих местах, пострадал охранник.

- В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя, - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии Мурманской области Павел Харченко.

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