Жители Мурманска выбрали отдых в Сочи, а не в Турции

Если говорить о российских летних маршрутах, то в тройку самых популярных вошли Сочи, Анапа и другие города Краснодарского побережья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска и области выбирали этим летом российские курорты в пять раз чаще, чем зарубежные. Такие результаты получили аналитики МегаФона, изучив с помощью BigData обезличенные данные об активности абонентов с июня по август 2021 года. Наиболее востребованными направлениями для отдыха стали курорты Краснодарского края и Беларусь.

Если говорить о российских летних маршрутах, то в тройку самых популярных вошли Сочи, Анапа и другие города Краснодарского побережья. Возглавляет рейтинг культурная столица России - город Санкт-Петербург, который также является для северян главным трансфером в лето.

Не менее востребованными стали и краткосрочные поездки, поэтому не случайно, что на пятом и шестом местах списка расположились соседняя Карелия и Вологодская область.

Всего в путешествиях по России мурманские абоненты МегаФона израсходовали более 800 Терабайт интернета, что на 60% больше, чем за сезон 2020 года. Даже 1 Терабайт - это достаточно много, примерно 70 фильмов в Full HD качестве, а сотни терабайт – очень большой объем информации. Также много говорили северяне по телефону. Совокупно на разговоры они потратили около 337 тыс. часов, что равняется 38 годам беспрерывного общения. А интернет-трафик туристы расходовали, в основном, на онлайн-развлечения: игровые сервисы, просмотр и загрузку видео в Youtube, общение в социальных сетях и мессенджерах.

Из-за частичного снятия пандемийных ограничений зарубежный туристический сезон у мурманчан в этом году также прошел более активно: путешественников, которые выезжали за границу, было почти в два раза больше, чем в 2020-ом. Международный интернет-трафик летом вырос в 1,2 раза, причем показатель оказался также выше отметки доковидного 2019 года.

Лидером зарубежных маршрутов для отпуска стала Беларусь, которая почти на 40% обошла Турцию по количеству туристов. Аналитики отметили, что причина популярности туров в Беларусь, Турцию, а также Абхазию, – это упрощенные правила въезда для российских туристов.

Среди мурманчан есть и те, кто побывал от дома дальше всех – примерно 40 человек совокупно были отмечены в Новой Зеландии, Фиджи, Австралии, а также в Аргентине и Чили. Расстояние между Мурманском и данными пунктами по прямой составляет от 13 до 16 тыс. км.

В число наиболее посещаемых стран ожидаемо вошли соседние Норвегия и Финляндия. Всего Мурманские абоненты МегаФона посетили почти 150 стран в летний сезон 2021. Список включает также большое количество стран в Карибском бассейне и на африканском континенте, скорее всего, это связано с работой и морскими профессиями..

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