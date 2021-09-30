Фигуранта уголовного дела по трагедии с "Онегой" оставили под домашним арестом

И Артем Тамбовцев, и его защита были согласны с домашним арестом, однако попросили разрешить прогулки. Фото: Алексей Бакуменко

В августе 2021 года задержанного по делу «Онеги» зампредседателя рыболовецкого колхоза Артема Тамбовцева отправили под домашний арест. Напомним: ярусолов затонул в Баренцевом море 28 декабря 2020 года, погибли 17 человек.

30 сентября Октябрьский суд Мурманска рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

- По делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий, в том числе направленных на установление технического состояния судна и обстоятельств его затопления. Кроме того, Тамбовцев продолжает занимать должность заместителя председателя по эксплуатации флота колхоза им. М. И. Калинина, а потому часть свидетелей и других участников судопроизводства являются его подчиненными. В связи с чем следствие считает, что оснований для отмены или изменения меры пресечения обвиняемому на иную, более мягкую, не имеется, - сообщили в суде.

И Артем Тамбовцев, и его защита были согласны с домашним арестом, однако попросили разрешить прогулки. Такая мера пресечения будет действовать до 28 декабря 2021 года - годовщины трагедии с «Онегой».

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