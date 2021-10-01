В магазине Мурманска изъяли 5 килограммов санкционного сыра

Тем временем сыр изъяли, он будет уничтожен.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мурманская транспортная прокуратура вместе с таможней и управлением Россельхознадзора провела проверку и выявила в одном из магазинов Мурманска 5 килограммов санкционного сыра.
- Установлено, что в торговой точке на улице Свердлова, 39 без соответствующих документов продавался сыр из стран Евросоюза, ввоз которого на территорию России запрещен, - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Виновника привлекли к административной ответственности- он получил штраф в размере 4 тысяч рублей.
Тем временем сыр изъяли, он будет уничтожен.
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