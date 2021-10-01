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Общество1 октября 2021 17:33

В магазине Мурманска изъяли 5 килограммов санкционного сыра

Молочную продукцию из Евросоюза уничтожат
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Тем временем сыр изъяли, он будет уничтожен.

Тем временем сыр изъяли, он будет уничтожен.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманская транспортная прокуратура вместе с таможней и управлением Россельхознадзора провела проверку и выявила в одном из магазинов Мурманска 5 килограммов санкционного сыра.

- Установлено, что в торговой точке на улице Свердлова, 39 без соответствующих документов продавался сыр из стран Евросоюза, ввоз которого на территорию России запрещен, - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Виновника привлекли к административной ответственности- он получил штраф в размере 4 тысяч рублей.

Тем временем сыр изъяли, он будет уничтожен.

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