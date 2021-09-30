В Мурманск приедет историк моды Александр Васильев

Мероприятие, организованное Мурманским областным художественным музеем, состоится в филармонии 22 октября в 18.00. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

22 октября в Мурманской областной филармонии состоится творческая встреча "Русские сезоны" Сергея Дягилева и мода", которую проведет известный историк моды Александр Васильев.

- Начало ХХ века прошло под знаком "Русских сезонов" Дягилева, над декорациями и костюмами дягилевских постановок работали передовые художники и модельеры. Об эпохе и ее творцах, их влиянии на культуру и эстетику моды и пойдет речь на встрече, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Мероприятие, организованное Мурманским областным художественным музеем, состоится в филармонии 22 октября в 18.00. Билеты можно приобрести в кассе отдела музея (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж).

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