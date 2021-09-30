Из Мурманской области в Норвегию будут ходить электроавтобусы

Идея шаттлов не нова: ее озвучивали год назад. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманскую область и Норвегию могут в скором времени связать регулярные рейсы электроавтобусов. Об этом сообщил глава норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал на онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса».

- Мы работаем над идеей трансграничного автобуса-шаттла. Собираемся закупить несколько электроавтобусов, которые будут ходить из Киркенеса в Никель и Заполярный. Надеемся, что летом 2022 года этот автобус будет запущен, хотя бы в тестовом режиме. Возможно, потом он будет курсировать на постоянной основе, - сказал Ларс Фордал.

На сессии также отметили, что планируется возвращение к очным встречам и мероприятиям. Так, в конце октября этого года пройдет встреча представителей властей Баренцева региона в Тромсе, а в феврале 2022 года - встреча в Киркенесе.

Идея шаттлов не нова: ее озвучивали год назад.

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