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Здоровье30 сентября 2021 13:34

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 сентября 2021 года составило 2078 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 30 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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За последний день выявили 162 новых случая заражения COVID-19.

За последний день выявили 162 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 сентября 2021 года составило 2078 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 276 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 162 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 72 496 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

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