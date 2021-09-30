В мурманском автобусе № 5 задержали дебошира

39-летнего дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром в Мурманске в автобус № 5 сел неадекватный пассажир. О правонарушении сообщила в Росгвардию диспетчер городского транспорта, нажав тревожную кнопку.

- Прибыв на остановку общественного транспорта, где находился автобус, сотрудники вневедомственной охраны выяснили у кондуктора, что один из пассажиров отказывался платить за проезд. Он агрессивно себя вел и препятствовал нормальной работе городского транспорта, на замечания мужчина не реагировал, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

39-летнего дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним: на днях житель Мурманска напал на банкомат с мусорной корзиной.

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