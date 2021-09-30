Житель Мурманска попал в больницу после драки с парнем своей дочери

В отношении ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Драка в подъезде дома на улице Первомайской в Мурманске довела 53-летнего мужчину до больничной койки. Северянина избил молодой человек, который встречался с его дочерью.

Врачи диагностировали у мурманчанина переломы ребер, множественные ушибы тела. Травмы, полученные мужчиной, медики расценили, как средний вред здоровью.

Тем временем участковый задержал юношу по месту жительства. Его доставили в отдел полиции, где он не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

- Со слов злоумышленника, причиной его агрессивного поведения стали нелицеприятные высказывания со стороны отца девушки в его адрес. Мужчина был недоволен общением юноши с его дочерью. Молодой человек несколько раз ударил оппонента по лицу, голове и телу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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