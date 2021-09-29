Из Москвы в Апатиты будет ходить «Лыжная стрела»

Осенью прошлого года был анонсирован поезд между Москвой и Апатитами "Лыжная стрела". Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью прошлого года был анонсирован поезд между Москвой и Апатитами "Лыжная стрела". Предполагалось, что он будет возить туристов, которые хотят провести выходные или новогодние праздники, катаясь на склонах в Хибинах.

Однако из-за пандемии туристический кластер закрыли для туристов из других регионов. Но этой зимой ситуация может измениться.

- Для профессионалов и любителей, увлекающихся горнолыжными видами спорта, планируется назначение поездов – «лыжных стрел» – по маршрутам: Ростов-на-Дону - Роза-Хутор, Новосибирск - Кондома, Москва - Апатиты, - рассказал транспортному порталу gudok.ru заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Также в планах развивать пригородный маршрут из Мурманска в Апатиты и поезд "Северное сияние".

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