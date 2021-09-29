В Мурманске случился пожар в районе старой автошколы

Причина пожара устанавливается. Фото: МЧС по МО

29 сентября в Первомайском округе Мурманска произошел пожар - загорелся заброшенный гараж в районе старой автошколы. Клубы поднимающегося в небо дыма были хорошо заметны из разных точек города.

- Горит эксплуатируемое одноэтажное здание. На месте работает два отделения 12 пожарной части (ГОКУ). Силы и средства МЧС задействованы не были, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

Напомним: в следкоме установили личности погибших при пожаре в Мурманске. Два человека умерли при возгорании в доме №46 на улице Радищева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Росляково случился пожар в девятиэтажном доме на улице Приморской. На месте происшествия работали 9 спасателей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru