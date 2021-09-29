Жители Мурманской области заплатят больше по налогу на имущество

Так что северянам стоит не удивляться, если сумма в уведомлении отличается от прошлогодней. Но если есть вопросы, стоит обратиться в налоговую. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

До 1 декабря 2021 года жители Мурманской области должны заплатить имущественные налоги за 2020 год. Уведомления о них получат 260 тысяч северян. При этом сумма в сравнении с 2019 годом сумма выросла на 23% и составляет 606 миллионов рублей.

- Связан рост с изменением кадастровой оценкой. Ранее мы руководствовались оценкой, установленной в 2012 году, однако с 1 января 2020 года она изменилась. При этом законом установлены сдерживающие меры в размере 10%, - рассказала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Наталья Толстых.

Так что северянам стоит не удивляться, если сумма в уведомлении отличается от прошлогодней. Но если есть вопросы, стоит обратиться в налоговую.

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