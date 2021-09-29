Кто из жителей Мурманской области не получит уведомления о налогах

Число пользователей личных кабинетов составляет 43% от всех налогоплательщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области началась массовая рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 года. Однако не все северяне их получат, а только 346 тысяч, что составляет примерно половину от населения региона.

260 тысяч человек получат налог на имущество, 191 тысяча - на транспортные средства и 20 тысяч северян - на земельные участки. А вот кому "письма счастья" не придут?

- Уведомления не получат льготные категории граждан; те, у кого сумма налога менее 100 рублей. Также бумажные письма не придут пользователям личного кабинета налогоплательщиков, - рассказала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Наталья Толстых.

Число пользователей личных кабинетов составляет 43% от всех налогоплательщиков.

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