346 тысяч жителей Мурманской области получат в ближайшее время уведомления о налогах

В сравнении с налогами за 2019 год сумма выросла - ранее она составляла 980 миллионов рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области началась массовая рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год. Как сообщили в УФНС России по Мурманской области, их получат 346 тысяч северян, общая сумма выплат составляет 1,17 миллиарда рублей.

В сравнении с налогами за 2019 год сумма выросла - ранее она составляла 980 миллионов рублей.

- В частности, вырос транспортный налог, он составляет 528 миллионов рублей, и налог на имущество физических лиц - это 606 миллионов рублей, - сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Наталья Толстых.

Северяне стали чаще покупать дорогие и мощные, а налог на имущество вырос из-за новой кадастровой оценки, которая находится в работе с 1 января 2020 года.

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