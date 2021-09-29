Завершены поиски двух подростков из Мурманска

Мурманчане нашлись в Карелии. Фото: "МурманСпас"

Пару дней назад в Мурманске подняли тревогу родители двух 15-летних подростков - Дмитрия Жучкова и Михаила Дзедзюли. Ребята пропали, их местонахождение было не известно.

К счастью, обоих вскоре удалось отыскать живыми и невредимыми. Как оказалось, юные северяне решили при помощи попуток добраться до Москвы, не предупредив об этом своих родственников. Приключение приятелей закончилось в Карелии.

- Несовершеннолетние были остановлены под Петрозаводском. В отношении подростков никаких противоправных действий не совершалось, - уточнила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

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