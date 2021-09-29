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Экономика29 сентября 2021 15:37

Жители Мурманской области стали чаще покупать дорогие и мощные машины

Также в регионе выросло число авто
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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До 1 декабря 2021 года жители Мурманской области должны заплатить имущественные налоги.

До 1 декабря 2021 года жители Мурманской области должны заплатить имущественные налоги.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 1 декабря 2021 года жители Мурманской области должны заплатить имущественные налоги. Всего уведомления, как бумажные, так и в личных кабинетах налогоплательщиков, получат 346 тысяч северян на общую сумму 1,170 миллиарда рублей.

Часть от этой суммы - 528 миллионов - это транспортный налог. Сумма в сравнении с прошлым годом выросла.

- Это обусловлено тем, что в собственности у северян стало больше машин, также увеличилось число машин с мощным двигателем и большим количеством лошадиных сил, - рассказала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Наталья Толстых.

В частности, северяне стали чаще брать машины, на которые установлен повышенный коэффициент из-за стоимости три миллиона: Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Mazda CX-9.

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