Житель Мурманска обиделся на мать и заявил, что хочет взорвать ее дом

7 января мужчина крепко выпил и поссорился с матерью, потому что хотел увидеть двух своих маленьких детей, а женщина их прятала от пьяного отца. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске огласили приговор 39-летнему мужчине, который попал под уголовную статью по ч. 1 ст.207 УК - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений.

7 января мужчина крепко выпил и поссорился с матерью, потому что хотел увидеть двух своих маленьких детей, а женщина их прятала от пьяного отца. Когда мурманчанин в очередной раз услышал отказ, то разозлился и позвонил по телефону «112» и заявил, что взорвет дом, где живет его мама.

- По сообщению злоумышленника были приведены в действие и направлены на место происшествия соответствующие правоохранительные органы и специальные службы. Во время обследования жилого дома взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были, - сообщили в Ленинском суде Мурманска.

На суде мужчина рассказал, что не подумал о других жильцах дома и что будет после его опрометчивого поступка. В итоге он получил ограничение свободы сроком на год. Все это время он не имеет права менять место жительства, выезжать за пределы Мурманска без согласия специализированного государственного органа, уходить из дома с 22.00 до 6.00 минут; посещать бары, рестораны, ночные клубы, расположенные в пределах города.

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