Жители Первомайского округа Мурманска на ночь останутся без тепла и горячей воды

Жителям Первомайского округа Мурманска отключат отопление и горячую воду на полдня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителям Первомайского округа Мурманска отключат отопление и горячую воду на полдня. Специалисты будут устранять дефект на теплосети в районе дома №95 на проспекте Кольском.
- С 21.00 29 сентября будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение части потребителей Первомайского района. Для минимизации количества отключенных объектов энергетики заблаговременно провели переключение домов от Южной котельной на Мурманскую ТЭЦ, - сообщили в пресс-службе мурманской ТЭЦ.
Под отключение попали жилые дома на 12 улицах: Кольский проспект, переулок Якорный, улица Беринга, Ледокольный проезд, улица Баумана, улица Зои Космодемьянской, улица Морская, проезд Молодежный, улица Олега Кошевого, улица Полярный круг, улица Спартака и Долина Уюта.
Список домов, которых коснутся ограничения, можно посмотреть здесь. Ориентировочное время завершения работ – 09.00 30 сентября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Мурманска ждет штраф за отказ от проверки газового оборудования. Также квартиру могут отключить от газоснабжения (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru