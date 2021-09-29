Жители Первомайского округа Мурманска на ночь останутся без тепла и горячей воды

Жителям Первомайского округа Мурманска отключат отопление и горячую воду на полдня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Первомайского округа Мурманска отключат отопление и горячую воду на полдня. Специалисты будут устранять дефект на теплосети в районе дома №95 на проспекте Кольском.

- С 21.00 29 сентября будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение части потребителей Первомайского района. Для минимизации количества отключенных объектов энергетики заблаговременно провели переключение домов от Южной котельной на Мурманскую ТЭЦ, - сообщили в пресс-службе мурманской ТЭЦ.

Под отключение попали жилые дома на 12 улицах: Кольский проспект, переулок Якорный, улица Беринга, Ледокольный проезд, улица Баумана, улица Зои Космодемьянской, улица Морская, проезд Молодежный, улица Олега Кошевого, улица Полярный круг, улица Спартака и Долина Уюта.

Список домов, которых коснутся ограничения, можно посмотреть здесь. Ориентировочное время завершения работ – 09.00 30 сентября.

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