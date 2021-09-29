Ольга Дзюба сообщила, кто может стать новым главой администрации Мурманска

Ольга Дзюба отметила, что у Юрия Сердечкина есть хороший опыт в сферах ЖКХ и транспорта, как на федеральном уровне, так и у нас в регионе. Фото: Правительство Мурманской области.

30 сентября состоится внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска, на котором выберут нового главу муниципального образования города, а также главу администрации. Михаил Белошеев и Евгений Никора, которые занимают сейчас эти должности, выиграли выборы и в ближайшее время станут депутатами Мурманской областной Думы.

Бывший министр образования и науки региона Ольга Дзюба, которая поборется за пост главы Мурманска, рассказала, кто на ее взгляд, больше всего подходит на главы администрации.

- Поскольку глава муниципального образования — это «голова», а глава администрации — это «руки» города, это должен быть человек, хорошо разбирающийся в ЖКХ и в сфере транспорта, поскольку это те два блока вопросов, которые больше всего волнуют горожан, - пояснила она в интервью "Большому Радио". - Сейчас эту работу в региональном правительстве курирует вице-губернатор Юрий Сердечкин. Это кандидатура была бы оптимальной.

Ольга Дзюба отметила, что у Юрия Валерьевича есть хороший опыт в этих сферах, как на федеральном уровне, так и у нас в регионе.

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