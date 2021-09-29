В Мурманске выкинули похоронные венки

Что примечательно, рядом нет специализированных салонов. А судя по внешнему виду венков, они уже не новые. Фото: Скриншот видео

В паблике «Мурманск» выложили видеозапись, сделанную в Первомайском округе столицы Заполярья. Автор ролика недоумевает от увиденной картины: кто-то выкинул похоронные венки, и не на мусорку, а рядом с пешеходной дорогой и проезжей частью.

- 28 сентября на стоянке, недалеко от «Форума», рядом с адресом Кольский 114а, - пишет Илья Мурманец.

Что примечательно, рядом нет специализированных салонов. А судя по внешнему виду венков, они уже не новые.

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