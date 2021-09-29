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Здоровье29 сентября 2021 13:46

За сутки в Мурманской области 151 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 29 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 54 952 северянина, на лечении остаются 15 311 пациентов.

Выздоровели 54 952 северянина, на лечении остаются 15 311 пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 сентября 2021 года, за последние сутки 151 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 334 человека, количество летальных исходов - 2071 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+56, всего 35 301), Мончегорск (+34, всего 5326) и Оленегорск (+12, всего 3792).

Выздоровели 54 952 северянина, на лечении остаются 15 311 пациентов.

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