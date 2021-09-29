Жительница Апатитов отсудила 120 тысяч рублей у водителя, сбившего ее ребенка

Ей и сыну были причинены нравственные и эмоциональные страдания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Апатитский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску женщины, которая требовала компенсации морального вреда. В июле 2020 года водитель сбил ее сына на пешеходном переходе, из-за чего мальчик получил травмы средней тяжести.

Ей и сыну были причинены нравственные и эмоциональные страдания. Северянка просила взыскать с ответчика моральный вред в размере миллиона рублей и судебные расходы.

- На судебном заседании водитель отметил, что достаточно для взыскания 50 тысяч рублей. Он считает, что он понес достаточное наказание, так как был привлечен к административной ответственности и его лишили водительских прав, - сообщили в пресс-службе суда.

Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства, просмотрев видеозапись и амбулаторную карту пострадавшего мальчика, заслушав заключение прокурора, суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей, а также судебные расходы.

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