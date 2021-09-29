На "Новый Мурманск" одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в 3,4 миллиарда рублей

Первый этап строительства начнется в 2022 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"Новый Мурманск" представили на Российской неделе ГЧП в Москве. Проект, стоимость которого выросла до 16,7 миллиарда рублей, будет воплощен при поддержке центра.

Инфраструктурный бюджетный кредит в 3,4 миллиарда рублей, уже одобрен. Такие кредиты выдаются на срок минимум 15 лет по ставке не более 3 % годовых

- Реализация "Нового Мурманска", по расчетам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 миллиарда рублей, создаст более 2000 рабочих мест, увеличит турпоток в Мурманск на 10 %, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Первый этап строительства начнется в 2022 году.

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