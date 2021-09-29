В Полярных Зорях поймали водителя экскаватора с поддельными правами

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему грозит до одного года лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Полярных Зорях сотрудники ДПС остановили для проверки документов экскаватор-погрузчик, которым управлял 62-летний водитель. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с явными признаками подделки.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления спецтехникой и доставили в дежурную часть полиции для уточнения всех обстоятельств. Документ отправили на экспертизу.

- Исследование показало, что водительское удостоверение тракториста-машиниста является поддельным и изготовлено способом цветной струйной печати. Полицейским северянин рассказал, что документ изготовил за определенную плату незнакомый ему мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему грозит до одного года лишения свободы.

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