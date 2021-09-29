Владимир Спиваков на концерте в Мурманске: "Мы помним трагедию в Шереметьево"

В последний раз они смогли сыграть для северян в 2019 году, пока культурную жизнь в России не заблокировала пандемия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 сентября в Мурманской областной филармонии прошел концерт Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова. Это не первый приезд маэстро и музыкантов с мировым именем в Заполярье.

В последний раз они смогли сыграть для северян в 2019 году, пока культурную жизнь в России не заблокировала пандемия. Оркестр и Владимир Спиваков выступали в конце мая, через пару недель после трагедии в Шереметьево, где погиб 41 человек, в том числе 26 жителей Мурманской области.

- Мы помним. Я думаю, что разделенное горе - это половина горя, а разделенная радость – это двойная радость. В сюите «Пер Гюнт» есть часть «Смерть Озе», мысленно мы посвящаем ее страшным событиям, свидетелями которым мы явились. Я никогда не забуду, как мэр Североморска, настоящий мужик, стоял и у него дрожали руки. Он сказал тогда: «Я спасся и счастлив, что Господь дал мне возможность быть на этом концерте», - рассказал журналистам Владимир Спиваков.

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