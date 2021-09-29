В Североморске в одной из квартир на улице Кортика нашли труп мужчины

Тело мужчины нашли в квартире.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
28 сентября в одной из квартир на улице Кортика в Североморске был обнаружен труп 40-летнего мужчины. Его нашел сын погибшего, когда пришел из школы.
- Личность мужчины установлена, это местный житель, который жил в данной квартире. На его теле обнаружено одно ранение - сквозная рана в области груди, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.
Рядом с мужчиной лежало ружье, которым он владел. Рассматриваются все версии случившегося, проводится процессуальная проверка.
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