В Мурманске мужчина с ножом напал на детей

Мужчина с ножом бушевал у спортивной школы №6 в Мурманске. Фото: скриншот видео

Прокуратура Мурманской области проводит проверку после того, как в сети появилась информация о нападении на взрослых и детей в Первомайском округе Мурманска.

- 28 сентября около 18.00 в районе Героев Рыбачьего, 206, у ДЮСШ №6, мужчина нападал на прохожих. Сначала он схватил 8-летнего парня на детской площадке, но его друзья взяли камни и палки и отбили его. Затем этот мужчина схватил 6-летнюю девочку. Она начала кричать и вырываться и смогла убежать. Эти моменты были сняты на видео парнями, - написал анонимный автор в группе "Мурманск".

По его словам, затем пожилой мужчина напал на двух женщин, которым пришлось прятаться в спортивной школе. Пока на место ехала полиция, агрессивный мурманчанин кинулся с ножом на пару, а потом пытался разбить окно в машине. Мужчину обезвредил прохожий, который удерживал его до приезда правоохранителей.

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