17-летний подросток из Мурманска заставил друга помочь с краденым мотоциклом

Молодой человек рассказал следователям, как угнал мотоцикл. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманске будут судить 17-летнего парня, который в июне 2021 года украл чужой мотоцикл и заставил друга помочь ему с ним. Как сообщили в СУ Следственного управления по Мурманской области, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере).

Молодой человек присмотрел мотоцикл стоимостью в 300 тысяч рублей, припаркованный у одного из домов в Ленинском округе Мурманска. У мурманчанина родился план: угнать байк, чтобы разобрать его и поставить детали на свой мопед.

- Злоумышленнник ввел в заблуждение своего 16-летнего друга, сказав, что купил мотоцикл в неисправном состоянии, и попросил помочь в транспортировке. 30 июня 2021 года молодые люди, не заводя двигатель мотоцикла, дотолкали его от места парковки у одного из домов на улице Аскольдовцев до улицы Полины Осипенко, где успели частично его разукомплектовать, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного управления по Мурманской области.

Подростков нашли по камерам видеонаблюдения. Северянин признал свою вину, сейчас материалы дела направлены в суд, парню грозит до 6 лет лишения свободы.

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