Сотрудники УФСИН по Мурманской области убрали от мусора часть лесополосы

Сотрудники УФСИН привели один из уголков Мурманска в порядок. Фото: УФСИН по Мурманской области

Сотрудники УФСИН по Мурманской области присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия».

От мусора очищали территорию на проспекте Героев-североморцев в районе остановки общественного транспорта «Улица 6-й Комсомольской Батареи». Трудились на участке сотрудники управления ФСИН России по Мурманской области, отдела по конвоированию регионального УФСИН и участники проекта «Дом Дружбы» министерства внутренней политики Мурманской области.

– По итогам субботника были собраны несколько десятков мешков с бутылками, пластиком, строительным и бытовым мусором, а также старые шины, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Ранее в сентябре сотрудники ведомства стали участниками субботников по благоустройству прилегающих территорий и по озеленению городов и поселков региона, где находятся подразделения УФСИН.

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