Клиенты Tele2 в Мурманске получают кофе в подарок

В Coffee Like гостям предлагают классическое кофе, а также сезонные и фирменные напитки. Пресс-служба TELE2

Tele2 дарит мурманчанам скидку 30% на любой напиток при покупке в сети кофе-баров Coffee Like. Клиентам оператора предложение доступно каждую неделю в рамках программы лояльности «Больше».

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Участники программы лояльности «Больше» до 31 декабря 2021 года получают скидку 30% на любой напиток на выбор в сети кофе-баров Coffee Like.

Для того чтобы активировать предложение от Tele2, необходимо посетить кофе-бар, открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Скидка 30%» и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его продавцу на кассе – итоговую сумму пересчитают с учетом скидки. Подробные условия акции доступны по ссылке.

В Coffee Like гостям предлагают классический кофе, а также сезонные и фирменные напитки. Заведения сети расположены на центральных улицах и в популярных торговых центрах в Мурманске, Североморске, Оленегорске, Кировске и Апатитах.

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