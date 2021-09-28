Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание

С новым графиком можно ознакомиться на сайте АО "Электротранспорт". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Общественный транспорт Мурманска с 1 октября 2021 года меняет свое расписание на осеннее. Интервалы движения должны сократиться, а количество машин на маршрутах, наоборот, увеличится, так что ждать автобус или троллейбус придется меньше.

С новым графиком можно ознакомиться на сайте АО "Электротранспорт" в разделе "Расписание". Компания-перевозчик желает пассажирам приятных поездок.

Напомним: в Мурманске установили миниатюрную автобусную остановку. Северяне считают, что в часы пик там будет слишком тесно.

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