У Мурманска может появиться город-побратим в Узбекистане

В преддверии праздника Мурманск получил поздравления от городов-побратимов. Фото: nord-news.ru

28 сентября в Мурманске возложили цветы к памятнику "Города-побратимы города Мурманска". Мероприятие было приурочено к празднованию 105-летия заполярной столицы, сообщает Nord-News.

С праздничной речью выступили глава администрации Мурманска Евгений Никора, глава муниципального образования города Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов Андрей Сысоев и председатель общественной организации «Города-побратимы Мурманск-Гронинген» Юрий Ерофеев.

Гостями иностранной стороны стали консул Норвегии в Мурманске Хокон Кристенсен Муэ и заведующий Мурманским отделением Генконсульства Финляндии Лари Пелтонен.

- В преддверии праздника мы получили поздравления от городов-побратимов. Кто-то обратился по бумаге, кто-то в видеообращении, но всех их объединяло одно - желание сотрудничать с мурманчанами. Когда пройдет пандемия, мы будем снова встречаться. Конечно, много планов, которые разработаны и согласованы, были временно отложены, но уверен, что в скором времени мы все реализуем, - поделился Михаил Белошеев.

Глава администрации Евгений Никора отметил, что, возможно, у Мурманска скоро появится новый город-побратим.

- Два месяца назад мы встречались с делегацией из Узбекистана и обсуждали возможность установления побратимских отношений с одним из узбекских городов, - сообщил Евгений Никора.

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