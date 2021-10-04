В Териберке построят четырехзвездочный комплекс за 60 миллионов рублей

Новый объект создаст 14 рабочих мест.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Териберке реализуют 20 проектов для развития туризма и населенного пункта на общую сумму в миллиард рублей. Об этом рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.
- В том числе планируется строительство четырехзвездочного туристического комплекса «Ягель Вилледж». Объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Сейчас идут изыскания, разработчики обещают сложные архитектурные решения. Все работы идут в срок, - сообщила Ольга Кузнецова.
Новый объект создаст 14 рабочих мест.
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