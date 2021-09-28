Мурманск установил суточный температурный рекорд

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно уже вечером. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Бабье лето в Мурманской области нежданно-негаданно наступило под конец сентября. Погода выдалась настолько теплой, что в Мурманске установили новый суточный температурный рекорд.

- 28 сентября 2021 года в городе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха: после 14.00 воздух прогрелся до +15,2 градуса. Предыдущее наивысшее значение в этот день было отмечено в 2005 году и составляло +14,5 градуса, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно уже вечером. А тем временем в Норвегии, на ее территориях за Полярным кругом, зафиксировали +20 градусов.

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