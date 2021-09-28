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Здоровье28 сентября 2021 15:03

За сутки в Мурманской области 141 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 28 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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На лечении остаются 15 253 пациента.

На лечении остаются 15 253 пациента.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 28 сентября 2021 года, за последние сутки 141 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 183 человека, количество летальных исходов - 2063 (+6 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+48, всего 35 245), Мончегорск (+40, всего 5292) и Оленегорск (+14, всего 3780).

Выздоровели 54 867 северян, на лечении остаются 15 253 пациента.

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