В Кандалакшском заповеднике "прописалась" бородатая неясыть

Сова прилетает каждый вечер на одно и то же место. Фото: кандалакшский заповедник

В Мурманской области заметили крупного пернатого хищника - бородатую неясыть. Птица поселилась на одном из островов Кандалакшского заповедника.

- Сова прилетает каждый вечер на одно и то же место высматривать грызунов рядом с кордоном, - отметили в заповеднике.

Ночного красавца с яркими желтыми глазками сфотографировал госинспектор Василий Вощиков.

Напомним: в Коле спасли забравшуюся под капот Toyota кошку. Усатый друг был очень напуган.

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