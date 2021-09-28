В Мурманске открылась передвижная тактильная выставка «Зримый Петербург»

Выставка будет работать в музее до 31 октября. Фото: gov-murman.ru

В Мурманском областном художественном музее открылась передвижная тактильная выставка «Зримый Петербург» для людей с ограничениями зрения. На ней представлены более 30 работ слепых и слабовидящих петербургских художников.

Посетители смогут познакомиться с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, на которой обозначены модели архитектурных памятников города. Работа с такой картой поможет посетителям понять структуру города, определить главные дорожные и водные артерии, место нахождения главных экскурсионных объектов.

- Выставка включает также большое количество адаптированных материалов: тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города и 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Знакомство с выставкой предполагается в двух форматах: групповая экскурсия со специалистом Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих или самостоятельное посещение с помощью специально разработанного аудиогида. Экспозиция будет работать в музее до 31 октября (ул. Софьи Перовской, 3, 2 этаж).

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