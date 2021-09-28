У старейшей яблони в Мурманске сломали ветку

У яблони возле Мурманского областного драмтеатра сломали крупную ветку. Фото: Елена Морозова
В Мурманске яблони можно сосчитать по пальцам. Три самые большие растут у Мурманского областного драматического театра. Этим летом они цвели очень пышно, и даже успели завязаться маленькие яблочки.
Но кому-то из мурманчан такая красота не по нраву.
- Сломали огромную ветку яблоньки у драмтеатра, - написала в паблике "Мурманск" Елена Морозова.
Напомним: ранее у самого большого глюкофона в мире, который находится в Мурманске, оторвали колотушку.
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