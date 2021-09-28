В Териберке разворовывают камни с пляжа "Яйца дракона"

Северяне в соцсетях возмущаются такому поступку. Фото: скрин видео

С недавних пор Териберка стала природным парком и попасть туда теперь немного сложнее - нужно оформлять пропуск. Это сделали для того, чтобы туристы относились к хрупкой природе и достопримечательностям сего места более ответственно.

Однако пока что путешественникам все ни по чем. Так, с пляжа "Яйца дракона" в Териберке туристы забирают камни-окатыши. Об этом сообщили в паблике "Мурманск".

- Если у вас такой же маленький бюджет, как у меня, и нет денег на сувениры, можете делать, как этот чувак, - говорит на камеру блогер Тося, указывая на молодого человека, прихватившего пару камней.

Северяне в соцсетях возмущаются такому поступку, ведь с такими темпами никаких "яиц" на знаменитом пляже не останется, а драконы новых не снесут.

Напомним, что ранее эти камни продавали в Интернете по 1000 рублей за штуку.

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