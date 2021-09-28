Подрядчика ремонта дороги в Росте Мурманска принуждают работать

Жители Ленинского округа Мурманска жалуются на затянувшийся ремонт дороги. Фото: администрация Мурманска

Чем ближе зима, тем активнее подгоняют подрядчиков, которые ремонтируют дороги. На одну такую компанию, затянувшую сдачу объекта, жалуются жители Ленинского округа Мурманска.

- Ремонт дороги в Росте, начиная от переезда и до 35 завода. Раскопали все еще в начале апреля. Администрация Мурманска обещала все закончить к 29 сентября. Но там даже техники нет, - рассказывает Лизавета Федорова.

Подрядчик на этом объекте действительно работает спустя рукава.

- Работаем с ним, принуждаем продолжить работу, - прокомментировал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Как уточнили в мэрии, на участке от улицы Позднякова до дома №65 на улице Лобова работает ООО «Север строй» в два этапа: первый был запланирован на 2020 год, второй - на 2021-й.

- Работы на объекте ведутся и не прекращены, на сегодняшний день сделаны ливневая канализация, сети связи, перекладка водопровода, бортовые камни и щебеночное основание тротуаров. Отставание от сроков обусловлено большим объемом и сложностью выполняемых работ по устройству ливневой канализации и установки смотровых и дождеприемных колодцев с учетом подземных инженерных сетей. В настоящее время подрядчику выставлен штраф, а после выполнения всех видов работ и подписания акта приемки объекта дополнительно будут начислены пени, - сообщили в городской администрации.

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