За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19.
Фото: Иван Макеев
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 сентября 2021 года составило 2063 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 6 человек. Это минимальный показатель за последние два месяца.
Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 274 умерших на 100 тысяч населения.
За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19.
Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 72 183 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.
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