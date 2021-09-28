Военнослужащего из Гаджиево осудили за два ДТП в пьяном виде

Северянин лишился водительских прав. Фото: Влад КОМЯКОВ

Гаджиевский гарнизонный военный суд рассмотрел дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.27 и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ в отношении военнослужащего одной из воинских частей Североморска. Пьяный мужчина устроил два ДТП.

- Около полуночи 5 сентября на улице Душенова в Гаджиево военнослужащий, управляя Audi 80, наехал на металлическое пешеходное ограждение, после чего скрылся с места ДТП. Затем на улице Преминина он наехал на три припаркованных там автомобиля. Прибывшие на место сотрудники ДПС провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, которое показало концентрацию этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,294 мг/л, - сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначили наказание, лишив его водительских прав на полтора года, и выписали штраф - 30 тысяч рублей.

Постановления в законную силу еще не вступили.

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