В Росляково случился пожар в девятиэтажном доме на улице Приморской

Причину возгорания еще предстоит выяснить. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Минувшей ночью в Мурманске в микрорайоне Росляково произошел пожар в девятиэтажном доме. К счастью, горела не квартира.

- 28 сентября в 02.48 на пульт дежурной службы 01 поступила информация о возгорании на улице Приморской, 8/1. В результате происшествия на лестничной клетке пятого этажа сгорел диван. Закопчены стены и потолок лестничной клетки по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения - 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причину возгорания еще предстоит выяснить.

Напомним: в следкоме установили личности погибших при пожаре в Мурманске. Два человека умерли при возгорании в доме № 46 на улице Радищева.

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