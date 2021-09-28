Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области продолжает стоять солнечная погода без дождей, что не может не радовать. Однако без ложки дегтя в этой бочке меда не обошлось - жителей региона предупреждают о сильном ветре.

- 28 - 30 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона с центром над Ленинградской областью. Существенных осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных районах возможен туман, 28 сентября на северо-западе области - местами сильный порывистый ветер, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Тем временем температура воздуха обещает подняться до +15 градусов.

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