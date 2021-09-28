В Мурманской области пропала 76-летняя женщина

Северянка пропала 18 дней назад. Фото: МурманСпас

Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили новый поиск. 76-летняя Надежда Александровна Жеглова из Молочного 10 сентября ушла из дома на улице Гальченко, и с тех пор ее никто не видел.

Она была одета в коричневую или бордовую тканевую куртку на молнии, темно-синюю флисовую кофту с капюшоном (рисунок - белые котята), черные брюки, синие высокие ботинки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, (81553) 3-31-70 или в "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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