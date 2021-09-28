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Политика28 сентября 2021 9:16

Андрей Чибис отказался от мандата в Мурманскую областную Думу

Вместо него депутатом будет Анна Гришко
Ника СВЕТЛОВА
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Анна Гришко стала депутатом Мурманской областной Думы.

Анна Гришко стала депутатом Мурманской областной Думы.

По партийным спискам на минувших выборах в Мурманскую областную Думу от «Единой России» прошел губернатор Андрей Чибис, от ЛДПР - Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР отказался от мандата в пользу Станислава Гонтаря, так же поступил и Андрей Чибис. Вместо него в областной парламент пойдет Анна Гришко, которая избиралась от Видяевского одномандатного избирательного округа № 3. Она - преподаватель детской школы искусств города Гаджиево и профессиональный пианист. В свое время Анна собирала полные залы в России и Европе, но уехала в Видяево с мужем-военным.

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