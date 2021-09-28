Андрей Чибис отказался от мандата в Мурманскую областную Думу

Анна Гришко стала депутатом Мурманской областной Думы.

По партийным спискам на минувших выборах в Мурманскую областную Думу от «Единой России» прошел губернатор Андрей Чибис, от ЛДПР - Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР отказался от мандата в пользу Станислава Гонтаря, так же поступил и Андрей Чибис. Вместо него в областной парламент пойдет Анна Гришко, которая избиралась от Видяевского одномандатного избирательного округа № 3. Она - преподаватель детской школы искусств города Гаджиево и профессиональный пианист. В свое время Анна собирала полные залы в России и Европе, но уехала в Видяево с мужем-военным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пианистка Анна Гришко из Гаджиево выиграла конкурс грантов министерства и теперь выпустит собственный сборник. Издание предназначено для подрастающих музыкантов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru