Житель Кировска отправил на сайт администрации президента сообщение о ложном взрыве

Кировчанин выдумал минирование здания в Москве. Фото: ИВАНОВА Диана

Кировчанин, отправивший на сайт администрации президента России сообщение о ложном взрыве, осужден.

Уголовное дело в отношении северянина Кировский городской суд Мурманской области рассмотрел 17 сентября 2021 года. Кировчанина обвиняли по ч. 1 ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значимого имущественного ущерба».

Согласно материалам дела, мужчина решил похулиганить и отправил на сайт администрации Президента России с домашнего компьютера сообщение. В нем он писал, что произойдет взрыв жилого дома, с находящимися в нем людьми в Москве. Спецслужбы проверили здание ничего подозрительного не нашли. А вот имя и местонахождение злоумышленника установили. Северянин стал фигурантом уголовного дела.

Суд учел все обстоятельства и признал кировчанина виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с установлением ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис: "Средняя зарплата в Мурманской области выше показателя по России на 35%". В регионе создали 4,5 тысячи рабочих мест за два года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru