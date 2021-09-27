В Мурманской области потерявшаяся в тундре хаски нашлась спустя месяц

Несколько недель потеряшку не могли найти, а на днях она сама выбежала к домам в Дальних Зеленцах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Историю со счастливым концом в духе "Хатико", только наоборот, рассказал источник "КП"-Мурманск".

27 августа в тундре между поселками Туманный и Дальние Зеленцы потерялась собака. Хаски приехала вместе с хозяевами в лес, но, увидев стадо оленей, убежала за ним.

Несколько недель потеряшку не могли найти, а на днях она сама выбежала к домам в Дальних Зеленцах.

- К местным жителям она не подходила, оказалось, что хозяева ее обучили, чтобы она не приближалась к чужим. Но когда приехал хозяин, хаски сразу бросилась к нему и дала другим себя погладить, - рассказал наш собеседник.

Напомним: потерявшая хозяев кошка из Мурманска провела в лесу 23 дня. Питомца отыскали дорожные строители.

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