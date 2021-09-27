В Мурманской области наркомана лишили водительских прав

В информационную базу органов ГИБДД внесены изменения, жителя Оленегорска лишили водительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Оленегорска, состоящий на учете у нарколога, лишился водительских прав. Мужчину поставили на учет нарколога из-за употребления амфетамина. Во время прокурорской проверки выяснилось, что северянин обладает водительским удостоверением.

Придя к выводу, что водитель, употребляющий наркотические вещества, может стать угрозой возникновения ДТП, прокуроры подали иск в суд, в котором потребовали прекратить действие прав.

– Судом требования прокуратуры города удовлетворены в полном объеме. В сентябре решение суда вступило в законную силу и было исполнено, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В информационную базу органов ГИБДД внесены изменения, жителя Оленегорска лишили водительских прав.

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