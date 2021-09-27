За сутки в Мурманской области 144 человека заболели коронавирусом

На лечении остаются 15 193 пациента. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 27 сентября 2021 года, за последние сутки 144 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 042 человека, количество летальных исходов - 2057 (+7 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+50, всего 35 197), Мончегорск (+37, всего 5252) и Оленегорск (+18, всего 3766).

Выздоровели 54 792 северянина, на лечении остаются 15 193 пациента.

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